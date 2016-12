Psg: Aurier, Blanc "L'avevo voluto io, è pietoso"

"L'ho presa malissimo", è "pietoso": Laurent Blanc commenta così il caso Aurier . In un video pubblicato su Periscope il terzino ivoriano ha dato della 'checca' al tecnico del Psg e ha insultato Ibra e altri compagni di squadra: per questo è stato sospeso a tempo indeterminato dal club a due giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro il Chelsea. "Due anni fa mi impegnai fino in fondo per averlo, ho avuto un bel ringraziamento...".

Aurier ha affidato a Canal+ un messaggio video per scusarsi, ma il Psg ha confermato la sospensione e annunciato l'avvio di un'azione disciplinare. "Invece di scusarsi sarebbe meglio riflettere su ciò che si fa - ha proseguito Blanc nella conferenza stampa della vigilia di Champions. Aurier non ha solo "penalizzato sè stesso ma l'intera squadra. Se ha un problema con me non lo risolverò a mezzo stampa" ma direttamente con lui "come ho sempre fatto". Oggi il giocatore è tornato a dire di aver fatto una "grossa sciocchezza, qualcosa di imperdonabile". Intanto, secondo 'L'Equipe, Ibrahimovic avrebbe chiesto ad alcuni compagni alla fine dell'allenamento la traduzione del video choc di Aurier, nel quale prende di mira pesantemente anche l'attaccante svedese.