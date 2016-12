Psg, aria di rivoluzione: via Lavezzi, Blanc in bilico

12:01 - Aria di rivoluzione in casa Psg, che dopo l'ennesimo flop europeo si prepara a un'estate caldissima. Il primo a traballare è il tecnico Laurent Blanc, il cui futuro pare ormai segnato. C'è poi l'attacco - finito pesantemente sotto accusa dopo il doppio confronto col Barcellona in Champions League-, che potrebbe essere stravolto vista la quasi certa partenza di Lavezzi e il possibile addio di Cavani.

Il primo ciclo dell'era Al-Khelaifi, al Psg, sembra essere giunto al capolinea. In estate cambieranno molte cose, anche se fino al 2016 il Fair play finanziario limiterà gli acquisti dei parigini. Intanto, comunque, il destino di Blanc sarà quasi certamente lontano da Parigi. Al tecnico, che quest'anno ha già conquistato la Coppa di Lega, resta una sola possibilità per provare a far cambiare idea alla dirigenza: vincere anche la Ligue 1 e la Coppa di Francia, per un mini Triplete che in ogni caso non gli garantirebbe al 100% la permanenza.



I cambiamenti maggiori saranno in attacco, con Lavezzi prossimo all'addio e Cavani che potrebbe seguirlo a ruota. Ma attenzione anche a Thiago Motta, van der Wiel, Pastore, Maxwell e Ibrahimovic: tutti col contratto in scadenza nel 2016; tutti pronti a cambiare aria.