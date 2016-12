Psg, Al-Khelaifi: "Messi-Ronaldo insieme? Si può"

"E' cosa reale che il Psg possa acquistare Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, tutto è possibile qui nel nostro club". Parola di Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parigino, in un'intervista alla BBC. Un'operazione di mercato senza precedenti, visto che CR7 ha una clausola di rescissione di un miliardo di euro e il fenomeno del Barcellona di 250 milioni. Un sogno destinato a rimanere tale o un prossima realtà da far spanvetare tutte le rivali?.

Il progetto è da fantamercato, ma quando ci sono di mezzo gli sceicchi non si sa mai. E dalle parti del Qatar vogliono che il Psg salga al più presto sul trono d'Europa e del mondo. Acquistando in un colpo solo Ronaldo e Messi, Blanc si ritroverebbe una squadra senza precedenti e allo stesso tempo indebolirebbe due rivali come Real Madrid e Barcellona.



"Ogni anno puntiamo a vincere la Champions League - ha spiegato Al-Khelaifi - e siamo vicini al nostro obiettivo. Siamo state tra le migliori otto negli ultimi tre anni e questo è un buon segnale".



A preoccupare, però, il presidente del club francese è la Premier League, che dal 2016 sarà ancora più ricca grazie ai diritti tv. "Non sarà complicato solo per i club francesi, ma anche per quelli spagnoli e tedeschi. Entro i prossimi 4 anni potremmo avere 4 squadre inglesi nelle semifinali di Champions League". A meno, appunto, di acquistare sia Messi che Ronaldo...