Psg: addio voti ai calciatori, in Francia arrivano gli emoticon

15:29 - Pagelle troppo dure per i calciatori? In Francia sperimentano l'utilizzo degli emoticon. Prendendo spunto dalla polemica interna sulla riforma dei voti scolastici, L'Equipe si è portata avanti con il lavoro giudicando i protagonisti di Barcellona-Psg non più con i numeri ma con le faccine. Ovviamente si tratta di uno scherzo, ma non si può non sorridere davanti ai cuoricini di Verratti (voto 7) e alla linguaccia rifilata ai deludenti David Luize Thiago Silva.