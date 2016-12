Pruzzo, autobiografia shock: "A volte penso al suicidio"

19:15 - Gol, vittorie, sconfitte e male di vivere. Roberto Pruzzo si racconta in un'autobiografia shock e svela a tutti la continua lotta con gli errori del passato e i demoni del presente. "Le vittorie sono volate via, sono rimaste solo le sconfitte - scrive l'ex bomber di Genoa, Roma e Fiorentina -. Ogni tanto mi viene a trovare l'uomo nero e penso che sia giunto il momento di togliermi dai coglioni. Poi per fortuna arrivano gli amici".

Una confessione cupa, che racconta gli anni vissuti da protagonista sul campo e poi da spettatore. "Il calcio? Noioso, ma in realtà non mi è mai piaciuto. Mi sono dovuto appassionare per forza", scrive l'ex attaccante. Parole pesanti quelle di Pruzzo, che, a dispetto del successo, delineano i contorni di una carriera e una vita difficili. Una storia appassionata e crudele, fatta di alti, ma anche di molti bassi. Come i gol sbagliati, gli errori e i traguardi mancati. "Cosa mi resta della mia carriera da centravanti? I gol sbagliati e le sconfitte - si legge in un passaggio del libro -. Delle vittorie ho goduto poco, perché sono subito volate via. Le sconfitte no, sono rimaste qui. E ancora ci combatto. La retrocessione in B del Genoa causata anche da un mio rigore sbagliato e la finale di Coppa Campioni persa con il Liverpool (nonostante il mio gol...) ancora mi vengono a trovare ogni tanto".



Angoli bui del passato che tornano a segnare indelebilmente il presente. E per non lasciarsi travolgere dall'uomo nero, Pruzzo si aggrappa alla moglie, agli amici della caccia e al ricordo e alle visite di alcuni ex compagni di squadra, allenatori e avversari. Bruno Conti, su tutti, poi Brio e Liedholm. Ma non solo. Per fortuna nel passato di Pruzzo c'è spazio anche per qualche gol ed emozione che vale la pena ricordare. Come la rete segnata all'Atalanta nel 1979 e quella del 3-0 alla Juve nel 1986 (corsi sotto la Sud e mi tolsi la maglia per darla idealmente ai miei tifosi: fui il primo a farlo), oppure l'ultimo gol segnato, proprio alla Magica, con la maglia della Fiorentina ("un gol da orgasmo"). Pruzzo lotta sempre, anche lontano dal campo. "La vita - ha spiegato l'ex bomber alla Gazzetta dello Sport - continua ad essere una sfida, come quand'ero sul campo, innanzitutto con me stesso".