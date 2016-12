Progetto-Roma per domenica: derby e sorpasso

15:16 - Domenica alle 15 c'è il derby della Capitale. Domenica alle 20,45 c'è Napoli-Juventus. E in casa Roma si può pensare a tutto e anche di più, accarezzare la doppia (splendida) idea di battere la Lazio e, qualche ora dopo, sigillare il sorpasso alla Juventus. Possibile, certo. Difficile, ci mancherebbe. Con quel retrogusto del gol-fantasma di Astori a Udine che è tema di conflitto permanente, di punture di spillo (leggi: Allegri). Mentre da Trigoria e dintorni si tiene il basso profilo del lavoro quotidiano, non ci cade nelle tentazione di alimentare il dibattito tecnologico e arbitrale.

E allora, eco le parole di Francesco Totti dettate sul suo profilo. Emblematiche di quel che si respira in queste ore fra le mura giallorosse: "Il primo passo dopo i periodi di sosta va mosso con attenzione, conta davvero molto ripartire vincendo subito per preparare poi al meglio le partite che verranno. Fare punti a Udine non è stato cosa da poco, ne abbiamo presi tre, è quello che volevamo e che dovremo provare a fare su ogni campo, con le armi della concentrazione e della convinzione nei nostri mezzi".