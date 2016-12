Procuratori più ricchi, vince Jorge Mendes

Ottantacinque milioni di euro. Questa la cifra monstre guadagnata da Jorge Mendes che, secondo Forbes, è il procuratore calcistico più ricco. Chiudendo contratti per circa 850 milioni di euro, l'agente (tra gli altri) di Cristiano Ronaldo e José Mourinho guarda tutti dall'alto di questa particolare classifica. Mino Raiola , quinto con oltre 25 milioni dalle commissioni, è invece il più potente tra gli italiani.

Se Mendes è il leader tra i procuratori calcistici, considerando tutti gli sport a dominare è invece Scott Boras (agente di baseball) con l'incredibile giro di affari di oltre 2 miliardi di euro che gli hanno fruttato guadagni per 104 milioni. Nella classifica globale Mendes scende così al secondo posto, Raiola è invece tredicesimo.

Tornando al calcio, sul podio troviamo Jonathan Barnett (secondo con 39 milioni) che rappresenta Bale, Hart, Szczesny, Shaw e Ashley Cole e Volker Struth (terzo, 37 milioni) che segue giocatori del calibro di Reus, Goetze, Kroos, Howedes e altri in Bundesliga. Quarto è Jose Otin, guru spagnolo (guadagni per 26 milioni), e che in scuderia ha Torres, Javi Martinez, Jesus Navas, Pedro e Raul Garcia.