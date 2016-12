Primavera, finale Scudetto: lacrime Juventus, la Roma è campione d'Italia

A regalare la prima fiammata sono i campioni del Viareggio: al 36' ingenuità di Di Livio, con il numero 10 giallorosso che regala calcio di rigore alla Juventus dopo aver incrociato la propria traiettoria con quella di Lirola. Il rigore di Kastanos è imparabile per Crisanto che per poco al 44' non incassa la seconda rete, ma per sua fortuna il fulmine di Zappa si stampa sulla traversa.



L'inizio del secondo tempo è tutto di marca giallorossa: al 47' la Juventus non riesce a spazzare e così il mancino di Ponce (l'argentino nominato miglior giocatore delle Final Eight) punisce la retroguardia bianconera girando in rete il gol del pareggio. L'equilibrio permane fino al termine dei supplementari, quando ai rigori si materializza tutta la gioia dei ragazzi di Alberto De Rossi (terzo titolo Primavera per lui dopo quelli vinti nel 2005 e nel 2011): Crisanto ferma con il piede il brutto rigore calciato da Favilli, e infine è Grossi a dare il via alla festa giallorossa spedendo con qualche brivido la sfera alle spalle di Audero.