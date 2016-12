Primavera, Final Eight: Toro ai rigori 7-6, Milan eliminato

E' il Milan a sbloccare il risultato alla mezz'ora con Mastalli che segna comodamente a porta vuota dopo una corta respinta di Zaccagno su tiro di Vassallo. I rossoneri di Brocchi insistono e trovano il raddoppio al 59': Mastalli mette in mezzo dalla sinistra per Fabbro che tenta la deviazione di tacco, la palla rimane lì e l'attaccante insacca col destro. Il Toro non si arrende e al 73' accorcia le distanze con un diagonale di Morra sul quale nulla può Donnarumma. Il portiere milanista si deve arrendere anche all'80' quando Danza lo spiazza trasformando un rigore concesso per fallo di Mondonico su Rosso. Si va ai supplementari e ci pensa Fabbro a firmare uno dei gol più belli della stagione con un destro al volo a incrociare, su cross di Vassallo, che finisce sotto l'incrocio. La gioia del Milan dura due minuti: Mastalli commette un ingenuo fallo di mano in area, secondo rigore per i granata e seconda trasformazione di Danza. Il risultato non cambia più fino al 120' e si va ai rigori. Ai rossoneri sono fatali gli errori di Vassallo e Crociata, mentre il gol di Martino fa esplodere di gioia il Toro.