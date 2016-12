Primavera, Coppa Italia: la Juve cerca l'impresa a San Siro con l'Inter

Si riparte da Bonetto, dal gol del centrocampista interista che una settimana fa ha regalato alla Primavera di Vecchi il successo nella finale di andata di Coppa Italia allo Stadium. Per la Juve di Grosso, anche sfortunata una settimana fa contro i nerazzurri, serve dunque una piccola impresa, da consumarsi sotto gli occhi di Marotta e Nedved, attesi a San Siro assieme ad altre 20mila persone: pubblico da Serie A, insomma, complice anche il fatto che l'ingresso saà gratuito.



Una sfida che per l'Inter ha una doppia valenza: non solo la possibilità di alzare un trofeo che manca dalla stagione 2005/06 (sarebbe la sesta Coppa Italia Primavera della storia nerazzurra) ma anche quella di fermare anzitempo la rincorsa al "Triplete" (Torneo di Viareggio-Coppa Italia-Campionato) dei pari età juventini. Un obiettivo dichiarato dei ragazzi di Grosso che passa - come detto - da San Siro, stadio che il "Triplete" (quello vero) lo ha già a suo tempo salutato e celebrato.