Presidenza Figc: gli allenatori hanno scelto Tavecchio

"L'Aiac all'unanimità ha deciso di sostenere Carlo Tavecchio alla presidenza federale". Lo ha annunciato Renzo Ulivieri da Coverciano, in vista dell'assemblea elettiva della Federcalcio in programma il 6 marzo. Dunque, le scelte elettorali sono cominciate per la poltrona della Figc: Carlo Tavecchio, presidente in carica; Andrea Abodi, lo sfidante.



La scelta dell'Associazione allenatori (26 delegati per il voto) era grosso modo attesa, pro-Tavecchio. Ma non in questi termini, così perentori. Nulla è scontato ì, comunque,d a qui al 6 marzo. Le posizioni delle varie componenti sono complesse.

La Serie A (20 voti), per due terzi, è a favore di Tavecchio. Ma 6-7 club meditano di appoggiare Abodi e lunedì prossimo è convocata l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente, un dopo-Beretta che si deve essere, ma non c'è ancora nessun accordo sul candidato.

La Serie B (21 voti) sta dalla parte di Abodi, ma non è compatta: 12 società. Altre 5-6 sono per Tavecchio, il resto non ha deciso una posizione e Abodi conta di portarle dalla sua parte.

La Lega Pro (60 voti) si pronuncia giovedì, con l'assemblea convocata. E dal presidente Gravina dovrebbe arrivare il via libera per lanciare la candidatura di Abodi.

Nel mare delle società della Lega Dilettanti (90 voti), ha buon gioco Carlo Tavecchio che ha guidato per anni la categoria.

L'Assoallenatori conta 52 delegati.

Infine l'Associazione arbitri, che conta 9 delegati.