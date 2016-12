Presidenza Fifa, ecco i candidati: c'è Infantino, escluso Platini

Proseguono con un clamoroso colpo di scena la corsa per le elezioni del prossimo presidente della Fifa . La Commissione elettorale ha infatti ammesso cinque candidati e nell'elenco non compare Michael Platini , in attesa ancora di giudizio e dunque ancora non completamente fuori di giochi. Nella lista ci sono invece Ali Al Hussein, Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, Jérôme Champagne, Gianni Infantino e Tokyo Sexwale . Oltre a Platini, bocciato anche il liberiano Bility .

L'organizzazione che governa e regola il calcio mondiale, dunque, ha ufficializzato i cinque candidati alla presidenza. Le elezioni, in cui ognuno dei 209 stati membri esprimerà un voto, si svolgeranno il 26 febbraio 2016 durante il congresso straordinario indetto da Sepp Blatter. In sette avevano presentato la proprio candidatura, ma il comitato elettorale ha dato il via libera soltanto a cinque, lasciando fuori Platini e Bility. In realtà però soltanto quella del liberiano è una bocciatura definitiva. Il francese, infatti, non risulta in lista perché sospeso dalla Fifa nell'ambito dell'inchiesta sui due milioni di franchi svizzeri ricevuti da Blatter nel 2011 per un lavoro svolto per la Federazione internazionale nel triennio 1999-2002. La posizione del francese, dunque, verrà rivalutata a gennaio, quando scadrà la sospensione.