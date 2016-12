Pres. Suning: "Vogliamo entrare nell'Inter per due motivi"

Jindong ha continuato a parlare dell'espansione del business sportivo in Cina: "Lo sport è stato sempre importante per la vita delle persone, crea partecipazione in grandi aree della società. Con il continuo miglioramento degli standard di vita delle persone, credo che la cultura e lo sport produrranno una domanda sempre maggiore tra i consumatori. E per questo stiamo cercando punti di ingresso, come l’acquisizione di PPTV, di club calcistici. Nell’industria dello sport continueremo a investire”.

E questo progetto può svilupparsi con un'investimento nell'Inter? "Certo. Oppure portando Suning in Europa, chi lo sa? Abbiamo comprato due giocatori lo scorso anno, i fan europei adesso sapranno che esiste un marchio Suning. Se riusciamo a costruire in Europa una relazione forte con club e grandi giocatori, credo che il nostro brand riuscirà a penetrare nel sistema europeo. Per lo sviluppo del nostro settore potrebbe essere utile”.