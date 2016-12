Premium Sport, il meglio del calcio: una stagione da protagonista

La stagione di calcio è appena iniziata e Premium Sport è già protagonista sul campo. La Champions League (e dal 1992-93 Mediaset c'è sempre stata) è in esclusiva assoluta assieme a Ligue1, Coppa di Francia, Scottish Premier League, Nfl e tra pochi giorni inizierà anche il campionato di serie A e Premium Sport sarà in prima fila per raccontare gare, retroscena e curiosità. Questo grazie a tutte le partite in casa e in trasferta di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Genoa.



Diretta Premium sarà con tutte le partite, anche quelle nelle quali si affrontano squadre non Premium. Inoltre, l'abbonato Premium si potrà sentire allo stadio grazie alle interviste flash in esclusiva a fine primo tempo, al doppio bordocampista, alle immagini nello spogliatoio e nel tunnel. Precedenza assoluta sulle interviste nel post partita (diritto di primo passaggio: fascia esclusiva per 30 minuti nei 10 minuti successivi alla gara) e in esclusiva l'archivio di 15 squadre con le immagini delle partite, degli allenamenti e delle conferenze stampe.



Diverse novità anche nella squadra talent: Paolo Rossi, Ciro Ferrara, Alessandro Lucarelli, Daniele Massaro, l'ex arbitro Mauro Bergonzi e la sua ex collega Elena Tambini, che rinforzerà la squadra de "La moviola è uguale per tutti". Si aggiungono ad Arrigo Sacchi, Nela, Corradi, Giovanni Galli, Paganin e agli altri talent che il pubblico di Premium già conosce.



La Champions League ha già dato i primi riscontri importanti: la sfida Lazio-Bayer Leverkusen ha raccolto più di 4 milioni di telespettatori tra Canale 5 e Premium Sport. Sarà proprio il canale principale della piattaforma pay a trasmettere, in esclusiva assoluta, il match di ritorno mercoledì 26 agosto. Premium Sport, acceso dal primo luglio, ha migliorato quest'estate le performance di ascolto dello scorso anno: +135% sul prime time, + 127% sul 24 ore. E sabato parte la serie A con tutte le novità esclusive. Il tutto per offrire il meglio agli abbonati.