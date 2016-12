Premier: zampata di Aguero, il derby è del City

19:04 - Grazie a un gol di Aguero al 63', al termine di una partita dura e combattutissima, il Manchester City vince 1-0 il derby con lo United e tiene viva la Premier League riconquistando il terzo posto solitario a -6 dal Chelsea capolista. I Red Devils di Van Gaal, in dieci dal 39' per l'espulsione di Smalling per doppio giallo, sfiorano il pari nel finale con Di Maria. Il City legittima il successo con un palo di Jesus Navas.

Il primo tempo è spigoloso, giocato su ritmi alti ma con poche occasioni da rete. La prima svolta al 39’ quando Smalling, già ammonito, commette un fallaccio su Aguero e viene espulso dall’arbitro Oliver lasciando in dieci la squadra di Van Gaal. Il City cerca di approfittarne subito. Al terzo minuto di recupero Yaya Touré viene steso in area da Rojo e chiede il rigore (che sembra netto): il direttore di gara porta il fischietto alla bocca ma non per assegnare il penalty bensì per mandare le squadre negli spogliatoi facendo segno che il tempo è scaduto.



La ripresa si apre con il brutto infortunio di Rojo, che cade male e rimedia una probabile lussazione alla spalla sinistra. Al suo posto Van Gaal manda in campo il giovane McNair, classe 1995. Ora la coppia di difensori centrali dello United è composta da un esordiente e da un centrocampista, Carrick. E infatti i Red Devils pagano presto dazio. Siamo al 63’ quando Yaya Touré apre splendidamente sulla sinistra per Clichy che mette in mezzo un cioccolatino rasoterra per Aguero: l’argentino non ci pensa due volte e di prima intenzione fulmina De Gea scatenando l’entusiasmo dell’Etihad Stadium. Sulle ali dell’entusiasmo il City sfiora il raddoppio ma il palo dice no a Jesus Navas, poi nel finale Hart salva il risultato con una grande parata su diagonale di Di Maria. Il City fa festa, l’inseguimento al Chelsea può continuare.

Dopo due sconfitte consecutive in campionato torna al successo anche il Tottenham, che sbanca al 90' in rimonta Birmingham: al Villa Park finisce 2-1 per gli Spurs. La squadra di Pochettino va sotto al 16' per via della rete di Weimann, che riceve l'assist di N'Zogbia dalla destra e mette all'angolino in spaccata. Gli ospiti soffrono ma la gara svolta al 65', quando Benteke scatena una rissa a centrocampo e si fa cacciare dal direttore di gara. Il Tottenham guadagna campo e all'84' pareggia: Lamela, entrato in campo al 46' al posto di uno spento Eriksen, scodella in mezzo da calcio d'angolo, sul secondo palo irrompe Chadli che fa secco Guzan. Al 90' arriva la beffa per i Villans con la punizione di Kane deviata dalla barriera: è delirio per gli Spurs, che trovano la quarta vittoria in dieci gare di Premier e agganciano il Liverpool al settimo posto, a quota 14 punti.