Premier: vittorie per City e Liverpool

20:41 - La 7a giornata di Premier League vede il ritorno al successo del Liverpool e la vittoria esterna del Manchester City che si porta a 2 soli punti dalla capolista Chelsea. I Citizens, fermati sull'1-1 dalla Roma in Champions, risolvono la pratica del Villa Park contro l'Aston Villa solo nel finale: Yayà Tourè sblocca all'82', Aguero a firma il 2-0 all'88'. I Reds battono 2-1 il West Bromwich dopo tre gare senza successi: Balotelli parte dalla panchina.

LIVERPOOL-WBA

In un match molto sofferto il Liverpool sblocca il risultato proprio prima dell'intervallo con Lallana che realizza con un bel diagonale di sinistro da dentro l'area. Nella ripresa, al 56', il West Bromwich trova l'1-1 con Berahino su rigore, ma i Reds tornano subito in vantaggio con Henderson che al 61' risolve un'azione convulsa nell'area avversaria con un rasoterra di destro nell'angolino. Poco dopo Rodgers lancia Mario Balotelli al posto di Lambert: l'ex milanista, bersagliato dalle critiche negli ultimi giorni per le ultime prove sottotono, si fa notare con un paio di conclusioni che Foster respinge.

ASTON VILLA-CITY

Al Villa Park il Manchester City, reduce dal pareggio in Champions contro la Roma, gioca un buon primo tempo e va vicino al gol con Kolarov che colpisce il palo, e poi con Aguero e Dzeko. Nella ripresa anche l'attaccante argentino viene fermato dal montante mentre poco dopo è l'Aston Villa a sfiorare il gol con Richardson. Nel finale il City produce il massimo sforzo e trova il gol: dopo la parata di Foster su un bel colpo di testa di Mangala, è Tourè all'82' a sbloccare il risultato con un bel sinistro dal limite che si insacca al fil di palo. Poco dopo, all'88', arriva il definitivo 2-0 di Aguero con un gran destro che non dà scampo a Foster.

GLI ALTRI MATCH

Nelle altre gare del pomeriggio, l'Hull City batte 2-0 il Crystal Palace, il Sunderland supera 3-1 lo Stoke City con doppietta di Fletcher mentre terminano 2-2 Swansea-Newcastle (doppietta di Cissè per i Magpies) e Leicester-Burnley (pari ospite con Wallace al 96').