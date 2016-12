Premier: Vardy segna e viene espulso, il Leicester fa 2-2 col West Ham al 94'

Il Leicester rallenta. Al King Power Stadium la squadra di Ranieri evita solo in extremis il ko con il West Ham : finisce 2-2 e l'eroe di giornata è l'argentino Ulloa che al 94' firma il pari su rigore. In precedenza erano andati a segno Vardy (poi espulso), Carroll e Cresswel . Il Leicester si porta a +8 sul Tottenham, impegnato nel Monday Night sul campo dello Stoke. Sorride il Liverpool che vince 2-1 a Bournemouth.

Si complica il cammino dell'Arsenal verso la qualificazione diretta per la prossima Champions League: i Gunners non vanno oltre l'1-1 nel derby londinese contro il Crystal Palace, che con questo prestigioso risultato fa il pieno d'entusiasmo in vista della finale di FA Cup contro il Watford. All'Emirates è Sanchez ad aprire i conti nel recupero del primo tempo: Welbeck recupera la sfera sulla trequarti e lancia il cileno che con un colpo di testa scavalca il portiere in uscita. A 9 minuti dalla fine arriva però il pari degli ospiti con Bolasie, che con un rasoterra dai 25 metri trafigge sul primo palo Cech: una vera beffa per gli uomini di Wenger, raggiunti al terzo posto dal Manchester City.