Premier: United ko, il Liverpool rivede la Champions

Il sabato di Premier League regala una grossa sorpresa: il Manchester United perde 1-0 a Old Trafford contro il West Bromwich e vede ridursi a 4 i punti di vantaggio sul quinto posto occupato dal Liverpool che, pur soffrendo, batte 2-1 il Queens Park Rangers ad Anfield Road e torna a sperare nella qualificazione ai preliminari di Champions. Pomeriggio amaro anche per il Southampton di Pellè, sconfitto 2-1 sul campo del Sunderland.

A far piangere lo United di Van Gaal ci pensa Olsson che al 63' sorprende De Gea con uno splendido sinistro su punizione dal limite dell'area. I Red Devils hanno l'occasione di pareggiare al 74' quando l'arbitro concede un rigore (molto dubbio) per un fallo di mano di Berahino forse commesso fuori area: sul dischetto va Van Persie, ma il suo sinistro angolato viene respinto da Myhill. Il Liverpool batte 2-1 il Queens Park Rangers ad Anfield Road al termine di una partita soffertissima. Prima del calcio d'inizio un aereo sorvola Anfield Road con lo striscione 'Rodgers Out Rafa In', un chiaro messaggio dei tifosi dei Reds che vogliono l'allontanamento dell'attuale tecnico e il ritorno di Benitez. Poi si gioca e il Liverpool sblocca il risultato al 19' con uno splendido destro a giro sotto l'incrocio di Coutinho. Il Qpr pareggia al 73' con una girata al volo di Fer su corner di Barton. Il finale è nel segno di Gerrard che prima si fa parare un rigore (87') poi segna il gol del definitivo 2-1 con un colpo di testa dei suoi su corner di Coutinho.

Pellè resta a secco e il Southampton perde 2-1 a Sunderland scivolando fuori dalla zona Europa League. In coda pesante successo del Leicester che rifila un secco 3-0 al Newcastle. Boccata d'ossigeno anche per l'Aston Villa che al Villa Park piega 3-2 l'Everton. Il West Ham stende il Burnley (1-0) condannandolo a un'ormai certa retrocessione. Lo Swansea, infine, ha la meglio sullo Stoke City (2-0).