Premier: United bloccato, Ranieri acciuffa il Tottenham

Storce la bocca Van Gaal , sorride Claudio Ranieri . Sia il Manchester United che il Leicester pareggiano nella terza giornata di Premier, risultati che però hanno un sapore diverso: i Red Devils all'Old Trafford non sfondano il fortino del Newcastle (0-0), mentre le Volpi acciuffano il Tottenham con carattere (1-1) e per poco non vincono. Salgono entrambe in vetta, aspettando City e Liverpool. Finisce 1-1 Norwich-Stoke, Shaqiri confeziona l'assist.

Ad Old Trafford Van Gaal conferma l'undici che pochi giorni fa ha steso 3-1 il Bruges nell'andata del playoff di Champions: al centro dell'attacco c'è Rooney, chiamato a sbloccarsi sottoporta dopo le critiche che gli sono piovute addosso dai media d'oltremanica. Il primo tempo è targato United, con le scorribande di Depay e Mata che costringono quasi subito i Magpies a raccogliersi davanti alla propria area di rigore. Le conclusioni dei padroni di casa vengono però tutte neutralizzate dall'estremo difensore olandese (uno dei quattro Orange in campo che nel 2014 arrivarono secondi nel Mondiale brasiliano agli ordini proprio di Van Gaal). Al 40' fiammata improvvisa della squadra di McClaren, con Ayoze Perez che raccoglie un disimpegno errato di Smalling ma spara di poco sul fondo.

Nella ripresa continua a spingere lo United, specialmente grazie alle discese di Matteo Darmian: prestazione positiva dell'ex Torino, sempre più a suo agio sul manto erboso dell'Old Trafford ma che viene poi sostituito al 77' da Valencia. Al 67' Van Gaal si gioca la carta Hernandez al posto di un fumoso Januzaj, e lo United cambia volto diventando subito più incisivo. Minuto 80, palla vagante che finisce tra i piedi del Chicharito, ma il sinistro del messicano (solo davanti al portiere) viene murato in maniera miracolosa da Krul, che allunga il piede e salva il Newcastle. Cinque minuti dopo parte l'assalto all'arma bianca dello United: sponda area in mezzo all'area di Hernandez, Valencia arriva come un treno e calcia a botta sicura ma trova il salvataggio di Coloccini, che si immola deviando in corner. Botta e risposta in pieno recupero: dopo il palo colpito da Smalling su corner calciato da Depay nasce un contropiede fulmineo della formazione ospite, con Haidara che preferisce fare tutto da solo invece che servire Thauvin dalla parte opposta (esordio in Premier per l'ex Marsiglia) mancando per un soffio il colpo del ko. Al triplice fischio cala il sipario, con lo United che esce tra gli applausi ma anche tra qualche mugugno: qualcosa ancora manca a questa squadra per diventare grande.

Il Leicester, invece, mostra un gran carattere. Dopo due vittorie consecutive, la squadra di Ranieri ospita il Tottenham e, dopo una gara per lunghi tratti dominata, subisce il gol beffa a dieci minuti dalla fine: cross di Chadli e colpo di testa sul secondo palo di Alli. Ma le Volpi non si scoraggiano e, grazie anche al supporto di uno scatenato Inler, trovano l'istantaneo pareggio: minuto 83,entra in area da destra e pennella un delizioso mancino sul secondo palo che vale l'1-1 e il suo quarto gol in tre partite. Nel finale il Leicester ha addirittura la palla per vincere: gran cross del solito Mahrez, ma il colpo di testa da due passi di Morgan colpisce in pieno Lloris. Alle spalle della coppia di testa, sale ilche balza a 6 punti grazie al 2-1 rifilato all'Aston Villa: succede tutto negli ultimi venti minuti, col vantaggio siglato da Dann, l'autorete del momentaneo pareggio firmata da Souare e il gol decisivo di Sako a 3' dalla fine. Alloinvece non basta un perfetto assist disu punizione per Diouf, il Norwich impone l'1-1 grazie alla rete di Martin. Stesso risultato in Sunderland-Swansea, a Gomis risponde Defoe. Girandola di gol infine in West Ham-Bournemouth, con la matricola che c'entra la sua prima vittoria storica vittoria in Premier: finisce 3-4, mattatore Wilson autore di una tripletta.