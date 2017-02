Premier: tris Chelsea, Swansea regolato

Nella 26esima giornata di Premier League il Chelsea torna al successo battendo 3-1 lo Swansea. Decima vittoria consecutiva in campionato a Stamford Bridge per gli uomini di Antonio Conte che consolidano il primato portandosi a 63 punti, 11 in più del Manchester City che ha una gara in meno. A decidere l'incontro sono le reti siglate da Fabregas, Pedro e Diego Costa mentre per i gallesi inutile il momentaneo 1-1 firmato da Llorente.