Premier: tris Arsenal, Chelsea spazzato via

Brutto momento per il Chelsea di Antonio Conte , travolto con un rotondo 3-0 all'Emirates Stadium dall'Arsenal nella sesta giornata di Premier League. Seconda sconfitta di fila in campionato per i Blues che restano fermi a quota 10 punti e crollano a -8 dalla capolista City . Gara decisa nel primo tempo con i gol di Sanchez, Walcott e Ozil che approfittano di una difesa ospite tutt'altro che impenetrabile.

Terza gara senza vittoria in campionato e seconda sconfitta di fila per il Chelsea di Antonio Conte che, dopo il ko interno col Liverpool, perde il secondo scontro diretto sul campo dell'Arsenal. I Blues, reduci dalla sofferta vittoria ai supplementari in Coppa di Lega col Leicester, escono con le ossa rotte dal confronto coi Gunners che si impongono con un rotondo 3-0 e cacciano i Blues a -8 dalla vetta della classifica occupata dal Manchester City a punteggio pieno.



L'inizio è da incubo per il Chelsea: all'11' pasticcio sulla trequarti di Cahill, cerca di rimediare con un retropassaggio ma si inserisce Sanchez che ruba palla, si invola e scavalca Courtois con un tocco delizioso. Tre minuti dopo arriva il 2-0 di Walcott che insacca da due passi sul centro basso di Sanchez al termine di un'azione corale splendida. Al 21' arriva la reazione dei Blues ma il tiro di Willian esce a lato. Prima dell'intervallo, al 40', l'Arsenal sfrutta un altro svarione difensivo dei Blues e trova il 3-0 con Ozil, smarcato da un altro assist dell'indiavolato Sanchez. Nella ripresa il ritmo cala, Conte manda in campo Pedro e Batshuayi ma la gara non ha più storia.