Premier: tris al Bournemouth, lo United chiude quinto

La Premier League 2015-2016 va in archivio. Il Manchester United , nel recupero dell'ultima giornata spostata per un allarme bomba all'Old Trafford, supera 3-1 il Bournemouth e chiude il suo campionato al quinto posto : decidono le reti di Rooney, Rashford e Young, gli ospiti accorciano nel finale con l'autorete di Smalling . Gli uomini di Van Gaal ora devono concentrarsi sulla finale di FA Cup, in programma sabato a Wembley contro il Crystal Palace.

"Il pass per la Champions ce lo siamo giocati perdendo col West Ham", ha detto alla vigilia il tecnico dello United. In effetti tutti i torti non li ha, visto che gli sarebbe bastato un punto in più per terminare quarto: i Red Devils, infatti, staccano il Sunderland al sesto posto e agganciano il City a quota 66, ma con una peggior differenza reti, quindi andranno direttamente alla fase a gironi di Europa League.



L'ultima gara contro il Bournemouth già salvo è pura formalità: apre le marcature Rooney al 43' con un piatto da centro area su perfetto cross basso di Martial, replica Rashford al 74' con un destro incrociato in una sorta di staffetta generazionale, chiude i conti all'87' Young con un tiro sottomisura sul perfetto lancio dell'mvp Rooney. La sfortunata rete di Smalling in pieno recupero serve solo per le statistiche: niente clean sheet per De Gea.