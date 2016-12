Premier: tris Aguero e il City travolge il Chelsea, United ok

IL CITY E' PERFETTO

La settimana perfetta: il City gode in uno Stamford Bridge ormai sfiduciato, celebrando la prima semifinale di Champions della storia con un altro importante e prestigioso successo. Il Chelsea si inchina alle accelerazioni della squadra di Pellegrini, che può vantare adesso un De Bruyne in grande forma: il belga al 33' porta palla 50 metri e poi serve Aguero che trova il vantaggio con un tiro dal limite deviato da Cahill, poi un'altra sgroppata dell'ex Wolfsburg al 55' dà il via al raddoppio ancora del Kun con un diagonale rasoterra. Al minuto 80 lo sprint invece è di Fernandinho che di slancio salta pure Courtois che lo atterra: espulsione e rigore che Aguero realizza, per il momentaneo sorpasso sull''Arsenal al terzo posto in classifica.



LO UNITED SI AFFIDA A RASHFORD

Un cross basso di Valencia al minuto 32 e la zampata vincente è ancora quella di Marcus Rashford, il ragazzo prodigio scoperto da Van Gaal che sta trascinando lo United alla rimonta in campionato: all'Old Trafford l'Aston Villa si inchina e l'artimetica la condanna alla retrocessione dopo 27 anni consecutivi nel massimo campionato, sempre in Premier da quando esiste (1992).



Chi invece ha ancora chance di salvarsi è il Sunderland, che nello scontro diretto batte 3-0 il Norwich e si avvicina -1 dai Canaries che attualmente sono al quart'ultimo posto, l'ultimo utile per salvarsi: decisivo Borini che prima segna il rigore del vantaggio, poi serve un perfetto assist che Defoe deve solo spingere in rete, mentre l'ultimo gol lo sigla Watmore. I Black Cats dovranno vedersela anche con il Newcastle di Benitez, due lunghezze più in basso, che è tornato al successo dopo due mesi e mezzo di astinenza: battuto 3-0 lo Swansea di Guidolin, segnano Lascelles, Sissoko e Townsend. Si allontana dalla zona Europa il Southampton che pareggia 1-1 sul campo dell'Everton, a Mori risponde Mane, mentre il Watford fa il colpaccio 1-0 col West Bromwich e lo supera in classifica, da segnalare i due rigori sbagliati da Berahino.