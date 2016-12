Premier, tripletta di Lukaku: l'Everton è secondo

E' Romelu Lukaku il grande protagonista di Sunderland-Everton nel monday-night della quarta giornata di Premier League. Allo Stadium of Light finisce 3-0 per gli ospiti: nella ripresa l'attaccante belga, seguito in estate dalla Juve, si scatena con una tripletta siglata tra il 60' e il 71'. I Toffees con questo successo volano a dieci punti in classifica, a -2 dalla capolista City. I padroni di casa rimangono al penultimo posto con 1 punto.