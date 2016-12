Premier: Tourè lancia il City, aggancio in testa al Liverpool. Rimonta Tottenham

La capolista Liverpool viene bloccata sullo 0-0 sul campo del Southampton. La squadra di Klopp, reduce da 3 vittorie, costruisce palle gol in serie con i vari Manè, Coutinho e Firmino: il brasiliano all'82' costringe Forster al grande intervento dopo che poco prima Clyune aveva messo a lato di testa da buona posizione. Il Manchester City approfitta del pari dei Reds per agganciarlo in testa alla classifica grazie al successo per 2-1 sul campo del Crystal Palace : decisivo Yaya Tourè , ripescato da Guardiola (prima da titolare in Premier dopo 7 mesi), che sblocca il risultato al 39' con un gran destro da dentro l'area e all'82' firma il gol vittoria deviando il corner basso di De Bruyne; in mezzo il momentaneo 1-1 di Wickham. Il derby italiano tra Watford e Leicester è della squadra di Mazzarri che si impone per 2-1 e infligge alle Foxes di Ranieri, ora a +2 sulla zona retrocessione, la seconda sconfitta di fila. Inizio da incubo per i campioni d'Inghilterra che al 12' sono sotto 2-0: apre Capoue dopo 33 secondi, raddoppia l'ex juventino Pereyra con un gran destro a giro. Poco dopo, al 15', Mahrez accorcia le distanze su rigore ma non basta per evitare la sconfitta nel match numero 50 di Ranieri col Leicester. Seconda vittoria di fila del Sunderland che batte 3-0 l'Hull City con doppietta di Anichebe, il Bournemouth passa 1-0 sul campo dello Stoke con rete di Ake mentre lo Swansea pareaggia 1-1 con l'Everton e resta ultimo in classifica.

TOTTENHAM-WEST HAMPronti-via e a White Hart Lane viene subito annullato un gol al Tottenham per fuorigioco di Eriksen. A passare in vantaggio è così il West Ham con Antonio che ribadisce in rete il pallone dopo la traversa colpita di testa da Kouyaté su azione d'angolo. Gli Spurs cercano la reazione e trovano il pareggio a inizio ripresa con un tap-in vincente di Winks dopo la prima conclusione di Janssen, parata da Randolph. Al 68' l'arbitro Dean concede un rigore agli Hammers per la trattenuta di Janssen ai danni di Reid. Dal dischetto va Lanzini che non sbaglia spiazzando Lloris. Il tecnico del West Ham, Slaven Bilic, manda in campo Zaza che si fa subito vedere con un piattone centrale che non impensierisce il portiere degli Spurs. Con la forza della disperazione il Tottenham trova il gol del 2-2 all'89': Son scappa via a sinistra, Randolph buca l'uscita e il cross raggiunge così il liberissimo Kane che insacca da due passi. Ma non è finita qui. Nel primo dei sei minuti di recupero Nordveidt aggancia in area Dean e per l'arbitro è rigore tra le proteste degli Hammers. Kane sentenzia siglando dal dischetto la rete del definitivo 3-2. Gli ospiti rimangono addirittura in 10 nei secondi finali per il doppio giallo all'indirizzo di Reid. Con questo successo il Tottenham resta quinto con 24 punti, uno in meno di Chelsea (una gara in meno) e Arsenal. Il West Ham resta invece a quota 11.