Premier: tonfo Liverpool, il Tottenham rimonta il City

Nella 22a giornata di Premier lo Swansea batte 3-2 il Liverpool che resta a 45 punti, -7 dal Chelsea. Ai Reds non basta la doppietta di Firmino. Gallesi in gol con Sigurdsson e bis di Llorente. Secondo posto a quota 46 per il Tottenham che pareggia 2-2 in rimonta con il Manchester City: Alli e Son rispondo a Sané e De Bruyne. Termina 1-1 Stoke City-Manchester United con Rooney che, al 94’, rimedia all'autorete di Mata.