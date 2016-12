Premier, Taylor si ferma... sul palo

15:52 - Cosa non si fa per salvare un gol? Steven Taylor, difensore del Newcastle, in questo senso non ha limiti. Lo dimostra la capocciata data al palo nel tentativo di salvare la propria porta dall'attacco del Sunderland. Il giocatore se l'è cavata con una botta e una ferita allo zigomo. Il suo Newcastle, però, non è riuscito a evitare la sconfitta: proprio al 90', infatti, Johnson ha reso inutile l'estremo sacrificio del povero Taylor infilando un gol vittoria. GUARDA IL VIDEO