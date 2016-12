Premier: super Pellè non basta, lo United stende il Southampton

Al St Mary's Stadium sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 13' con Pellè che mette dentro la respinta corta di De Gea su tiro di Mane. Lo United però è vivo e pareggia i conti con il neo-arrivato Martial che è il più lesto di tutti a mettere in rete un pallone vagante in area dei Saints. Il 19enne ex Monaco firma la sua prima doppietta in Premier al 50' quando, su lancio dalle retrovie, è freddissimo a tu per tu con Stekelenburg. Il tris United viene servito da Mata che deve solo appoggiare in porta un pallone respinto coi piedi dall'ex portiere della Roma su tentativo di Depay. Il Southampton accorcia le distanze all'86' con un colpo di testa di Pellè su cross di Mane. La doppietta del bomber italiano non regala però punti ai Saints che nel finale sbattono contro il muro eretto da un super De Gea. Lo United si porta così al secondo posto in solitaria con 13 punti, meno 2 dal City.



Nel primo pomeriggio al Tottenham basta un gol del coreano ex Leverkusen Son Heung-Min in contropiede per avere la meglio sul Crystal Palace e agganciarlo a quota 9 in classifica. Infine il Liverpool prosegue il suo digiuno in campionato dalle vittorie (l'ultima alla seconda giornata con Bournemouth) pareggiando 1-1 ad Anfield col Norwich. Reds avanti con un sinistro di Ings su lancio di Moreno ma a regalare un punto agli ospiti ci pensa Martin con un pallonetto che beffa un disattento Mignolet.