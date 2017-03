Premier: stavolta Ibra tradisce, Manchester United bloccato

Deludente pareggio del Manchester United che a Old Trafford non va oltre l'1-1 con il Bournemouth, reduce da quattro sconfitte di fila e costretto a giocare tutta la ripresa in dieci uomini per l'espulsione di Surman al 45'. In vantaggio al 23' con Rojo, la squadra di Mourinho subisce la rete del pari al 40' per mano di King e non riesce più a sfondare. Determinante, stavolta in negativo, Ibrahimovic che al 72' si fa parare un rigore da Boruc.