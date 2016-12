Premier, sputi in campo: stangata a Cissè ed Evans

12:19 - Pugno duro della Football Association in Premier League dopo la lite in campo tra Papiss Cissè e Jonathan Evans, squalificati rispettivamente a sette e sei turni di stop . I due mercoledì al St. James' Park durante Newcastle-Manchester United (terminata 1-0 per i Red Devils) erano stati protagonisti di un duro scontro a centrocampo, con tanto di sputi reciproci e polemiche.

I tabloid l'hanno ribattezzato "spit-incident" e le immagini della lite hanno fatto il giro del mondo subito dopo il match, suscitando grande clamore. Evans e Cissè si scontrano a centrocampo, litigano e volano due sputi. L'impressione è che Evans colpisca per primo, provocando la reazione dell'avversario. Ma il video non toglie tutti i dubbi sulla dinamica dei fatti. L'unica cosa certa è che la Football Association ha deciso di non fare sconti dopo il referto dell'arbitro Taylor.



Cissé, già espulso a dicembre in seguito a una gomitata a Coleman, si è preso le sue responsabilità subito dopo la lite, chiedendo scusa per quanto accaduto. Diverso invece l'atteggiamento di Evans, che invece ha negato tutto: "Sono scioccato da quello che ho letto sui media e voglio mettere in chiaro che non ho sputato a Cissè, anzi, pensavo che si fosse arrabbiato per la mia entrata. Non è nel mio carattere o nella mia natura sputare a qualcuno, non è una cosa che ho mai fatto e che farei mai".