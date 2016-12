Premier: rimonta Chelsea, Leicester piegato

Il Chelsea è sempre più vicino al suo quinto titolo in Premier League . La squadra di Mourinho vince 3-1 in rimonta sul campo del Leicester e, a quattro turni dal termine, vola a +13 su City e Arsenal. Sulla carta solo i Gunners, che hanno una partita in meno, possono ancora superare i Blues. Il Leicester, reduce da 4 successi di fila, passa in vantaggio con Albrighton, nella ripresa il Chelsea ribalta il risultato con Drogba, Terry e Ramires.

Con il titolo ormai in tasca dopo il pareggio senza reti contro l'Arsenal, la squadra di Mourinho gioca un primo tempo al piccolo trotto. I padroni di casa, trascinati da un Cambiasso in grande spolvero, si fanno vedere più volte dalle parti di Cech, senza però trovare l'affondo vincente. Il gol dei padroni di casa arriva comunque, a pochi secondi dalla fine dei primi 45': Vardy scappa sulla sinistra e mette in mezzo, Azpilicueta scivola e per Albrighton è un gioco da ragazzi infilare l'1-0.

Nella ripresa il Chelsea cambia marcia. E il pareggio arriva subito. E' il 48': Ivanovic sfonda a destra e serve Drogba, il destro rasoterra a incrociare dell'ivoriano vale l'1-1. Terry completa la rimonta dei Blues al 79': il capitano del Chelsea ribadisce in rete la respinta di Schmeichel sul colpo di testa di Cahill. Ramires cala il tris all'83' con un gran sinistro dal limite. I tifosi del Chelsea preparano la festa, sabato contro il Crystal Palace può arrivare il quinto titolo, il terzo con lo Special One in panchina.