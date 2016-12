Premier: poker Liverpool, Darmian fa volare lo United

Il Manchester United batte 2-0 il Crystal Palace nel recupero della 30a giornata di Premier League e si rilancia in zona Champions. La seconda rete porta la firma di Darmian , l'ex Torino inventa un gran tiro dal limite che impatta sul palo e finisce in rete. L'azzurro propizia anche il primo gol, su un suo cross al 4' Delaney nel tentativo di spazzare beffa il suo portiere. Vincono anche il West Ham, 3-1 al Watford e il Liverpool, 4-0 all'Everton.

I recuperi di Premier League sorridono alle grandi. Detto dello United che batte 2-0 il Crystal Palace, in zona Europa arriva anche il netto successo del West Ham ai danni del Watford, con un perentorio 3-1. Decidono la doppietta su rigore di Noble (45' e 53') e la rete che apre le marcature di Carroll all'11'. Prodl accorcia le distanze al 64', nel finale Deeney fallisce il penalty del possibile 3-2. Gli Hammers con questa vittoria si portano a quota 56, al sesto posto in classifica. Vince anche il Liverpool nel recupero della 27a giornata. partita senza storia ad Anfield, finisce 4-0 contro un Everton ormai matematicamente salvo. Per la squadra di Klopp (a quota 54 punti) resta viva la possibilità di qualificarsi in Europa League. I gol li realizzano Origi (43'), Sakho (45'), Sturridge (61') e Coutinho (76').