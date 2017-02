Premier: poker City, lo United stecca ancora

Nella 23esima giornata di Premier League torna al successo il Manchester City che travolge 4-0 il West Ham in trasferta. Decidono il match i gol di De Bruyne, David Silva, Gabriel Jesus e Yaya Touré su rigore. I Citizens agganciano il Liverpool al quarto posto con 46 punti, 1 in meno di Tottenham e Arsenal. Il Manchester United non va oltre lo 0-0 casalingo con l'Hull City - Ranocchia al debutto - e centra il terzo pareggio di fila in campionato.