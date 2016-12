Premier: poker allo Stoke, il Tottenham torna a -5

Il Tottenham lotterà fino alla fine. E' questo il messaggio che gli Spurs mandano alla capolista Leicester dal prato dello Stoke dove, nel monday night della 34.a giornata di Premier League, si impongono per 4-0: al Britannia Stadium decidono le doppiette di Kane, giunto a quota 24 reti, e Alli. Gli uomini di Pochettino, che per la prima volta in carriera batte i Potters, tornano a -5 dalla vetta con quattro partite ancora da giocare.

Con uno Stoke tranquillo in classifica e un Tottenham con la bava alla bocca dopo il pari domenicale del Leicester, la differenza la fanno le motivazioni: passano appena 9 minuti infatti e gli Spurs passano grazie ad un gran gol del solito Kane, che controlla il suggerimento di Dembele e poi dal vertice dell'area scarica un destro che s'insacca nell'angolino più lontano. I padroni di casa hanno il merito di non crollare e restare aggrappati al match fino al 67', quando Eriksen vede il corridoio per Alli che a tu per tu col portiere non sbaglia. Quattro minuti dopo gli ospiti chiudono il match: Lamela va via sul filo del fuorigioco e poi serve Kane che deve solo spingere in rete per la sua sesta doppietta in questo campionato, terza nelle ultime sei giornate. E all'82' arriva pure il bis del giovane Alli, con un destro al volo su cross ancora di Eriksen: il Leicester è avvisato.