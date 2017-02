Premier, per il Leicester è crisi vera: ma Ranieri resta

Il Leicester di Claudio Ranieri non vede la luce: nel 2017 i campioni d'Inghilterra in carica hanno perso 4 gare su 5 e non hanno ancora segnato nemmeno una rete. In Premier la classifica diventa preoccupante con le Foxes che ora hanno un solo punto in più rispetto alla terz'ultima. Ma nonostante lo spettro della retrocessione , il tecnico italiano, che ha garantito l'unità dello spogliatoio, non è in discussione.

Quella contro il Manchester United dell'ex grande nemico Josè Mourinho, è stata la quarta sconfitta del 2017 per Ranieri che deve ora fare i conti con numeri davvero impietosi: il Leicester nel nuovo anno non ha ancora trovato la via del gol, l'ultimo successo risale all'ultimo giorno del 2016 in seguito al quale i campioni d'Inghilterra hanno ottenuto il misero bottino di 1 punto in 5 gare. Nessuno ha fatto peggio e così il timore di passare dai fasti di una stagione leggendaria, quella precedente, all'incubo di una possibile retrocessione prende sempre più forma dalle parti del King Power Stadium.



Oltremanica resta un'esclusiva del Manchester City del 1938 la poco invidiabile impresa di una retrocessione l'anno dopo la vittoria del titolo ma a Leicester iniziano seriamente a temere di rischiare la medesima sorte. La stampa locale da diversi giorni racconta di una spaccatura all'interno dello spogliatoio nei confronti di Claudio Ranieri. Ma subito dopo lo 0-3 casalingo contro lo United, in un post-partita rovente, il tecnico testaccino si è affrettato a smentire tutto garantendo l'unità del gruppo e negando eventuali ammutinamenti nei suoi confronti. Ma tensioni e nervosismi sono inevitabili in una squadra che ha vissuto una vera e propria favola appena nove mesi fa e che, comunque, quest'anno ha già raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions. Ma in campionato, appunto, si trova costretta a lottare per evitare una clamorosa retrocessione.



Mercoledì le Foxes saranno di nuovo in campo per la Coppa d'Inghilterra contro il Derby ed è chiaro che per Ranieri e la sua squadra la gara è di quelle da non sbagliare. Domenica prossima quella contro lo Swansea sarà un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. Colui che ha da poco ricevuto il premio Fifa come miglior allenatore del 2016 si trova, dunque, alle prese con una settimana decisiva: due gare fondamentali per convincere il presidente Vichai Srivaddhanaprabha ad allontanare dalla sua mente il pensiero di un clamoroso esonero.