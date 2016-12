Premier: Pellè, doppietta per il Southampton e... Conte

18:15 - E' un Graziano Pellè in formato Europei quello che decide la sfida contro lo Stoke City. Il Southampton vince 2-1 in trasferta e vola al nono posto della Premier League: l'azzurro in gol al 11' (colpo di testa da angolo) e alla mezz'ora con un destro preciso. Occasione persa invece per il Manchester City che pareggia 0-0 sul campo del Norwich e spreca l'opportunità di scavalcare l'Arsenal al terzo posto.

Se Conte era preoccupato per la forma dei suoi bomber in vista Europeo, avrà tirato un grosso sospiro di sollievo vedendo Pellé che con questa doppietta ha sfondato quota 10 gol stagionali in Premier League. Grande partita dell'azzurro, con la doppietta che regola la delicata sfida al Britanna Stadium (per i padroni di casa gol dell'ex interista Arnautovic al 7' della ripresa) e lancia la squadra di Koeman verso le zone europee. Anche perché lo Stoke non meritava la sconfitta ma non è riuscito a pareggiare neppure nel finale quando i Saints sono rimasti in dieci per l'espulsione di Mane.

La sfida di Carrow Road vede il Manchester City tenere in pugno il pallino del gioco e rendersi più volte pericoloso. Il più ispirato è Sergio Aguero che al 16' impegna Ruddy con uno splendido calcio di punizione a giro che il portiere dei Canaries mette in angolo. Poco dopo sempre il Kun costringe Ruddy ad una bella parata su un velenoso tiro diretto all'angolino. Prima dell'intervallo è però il Norwich a sfiora il gol con Bamford, il cui sinistro di controbalzo si stampa sulla traversa con Hart scavalcato.

Nella ripresa la musica non cambia, col Manchester City a fare la gara e riversarsi stabilmente nella terquarti del Norwich anche se il portiere Ruddy è ben poco impegnato. Pellegrini lancia anche Sterling e il giovane Iheanacho ma l'occasione migliore capita ai Canaries all'85' com Mbokani che serve Dorrans al limite il quale, tutto solo, calcia male sul fondo con lo specchio di porta davanti a sè. Scampato il pericolo i Citizens si buttano in avanti per l'ultimo assedio ma il fortino gialloverde resiste e conserva lo 0-0.



La squadra di Pellegrini, che mercoledì sfiderà la Dinamo Kiev nel ritorno degli ottavi di Champions League partendo dal 3-1 dell'andata in Ucraina, sale a 51 punti ma resta al quarto posto mentre il Norwich si porta a 25, restando comunque in zona retrocessione.