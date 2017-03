Premier: pari United, Gabbiadini lancia il Southampton

Mezzo passo falso per il Manchester United che viene bloccato sull'1-1 ad Old Trafford dal Bournemouth nella 27esima giornata di Premier League. Per i Red Devils anche un rigore fallito da Ibrahimovic. Chi continua a brillare è Manolo Gabbiadini, a segno nel 4-3 del Southampton sul campo del Watford di Mazzarri. Secondo successo in fila per il Leicester dopo l'esonero di Ranieri: 3-1 all'Hull City, a segno Mahrez.