Premier: pari Chelsea, il Watford affonda l'Arsenal

Il Chelsea pareggia 1-1 a Liverpool nel big match della 23a giornata di Premier League, recrimina per un rigore sbagliato da Diego Costa nel finale ma vola a +9 sulle inseguitrici. L'Arsenal, battuto 2-1 dal Watford di Mazzarri che fa l'impresa all'Emirates, viene infatti raggiunto dal Tottenham che non va oltre lo 0-0 a Sunderland. Cade ancora il Leicester, battuto 1-0 dal Burnley: ora per Ranieri la classifica si fa davvero preoccupante.