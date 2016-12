Premier: Newcastle show, crolla il Liverpool

Klopp deve fare a meno del suo giocatore più rappresentativo, l'ex interista Coutinho, e schiera il suo un 4-2-3-1 con Milner, Ibe e Firmino alle spalle di Benteke. Il Newcastle risponde con Cissé e De Jong in avanti. Il primo tempo è decisamente deludente al St. James Park: i Reds provano a fare la partita ma non si rendono mai pericolosi dalle parti di Elliot.



Al rientro in campo la musica non cambia e al 69' è il Newcastle a passare in vantaggio: Georginio Wijnaldum controlla una sfera in area, cerca il diagonale ma sulla traiettoria interviene Skrtel che infila nella sua porta. Il Liverpool non ci sta e all'80' troverebbe il pari con uno splendido pallonetto di Moreno ma il guardalinee annulla la rete per un fuorigioco inesistente.



In pieno recupero i Magpies raddoppiano ed è proprio Wijnaldum ad infilare Mignolet con un colpo sotto su assist millimetrico di Sissoko. Per il Liverpool è notte fonda mentre il Newcastle torna al successo dopo due ko consecutivi.