Premier, Newcastle condannato per il caso Gutierrez

La giustizia inglese ha finalmente fatto il suo corso. Jonas Gutierrez , ala sinistra attualmente in forza al Deportivo La Coruña, ha vinto la sua causa contro il Newcastle . Il calciatore si era ammalato di cancro ai testicoli quando giocava con la maglia dei Magpies e, nonostante le cure, nel 2014 la società inglese si rifiutò di rinnovargli il contratto. Per l'argentino si trattava di una discriminazione e quindi ha fatto causa.

Finalmente è arrivata la sentenza del tribunale ordinario e secondo i giudici, il mancato rinnovo contrattuale non sarebbe da attribuire a scelte sportive ma sarebbe stato una vero e proprio atto di discriminazione verso Gutierrez. L'esterno argentino, che in stagione ha collezionato un gol e undici presenze, ora potrà giocare sicuramente con più serenità.



Ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta del Newcastle tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: "Il tribunale ha espresso la sua decisione nella causa intentata contro il Club da Jonas Gutierrez . Accogliendo due capi su quattro di quelli richiesti dal giocatore. Ci rendiamo conto che il compito del tribunale era difficile, ma siamo costernati per la sua decisione. Ora ci prenderemo il tempo di considerare il giudizio nella sua interezza e ci consulteremo con il nostro team legale per capire le opzioni a nostra disposizione".