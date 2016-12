Premier: neanche Benitez ferma il Leicester

Secondo successo consecutivo, il 12esimo per 1-0 sulle 18 vittorie stagionali per il Leicester che al King Power Stadium supera il Newcastle rendendo amaro il debutto di Rafa Benitez sulla panchina dei Magpies. La squadra di Ranieri subisce la partenza forte degli ospiti che sfiorano il vantaggio con Ayoze Perez al 3' e con Sissoko in tuffo di testa al 17'. Poco dopo, al 25', le Foxes vanno a segno alla prima occasione: punizione nel mucchio di Mahrez, la difesa libera, Albrighton rimette dentro la sfera, torre di Vardy e splendida rovesciata di Okazaki che fulmina Elliot per l'1-0. Subito dopo il Leicester sfiora il raddoppio con Albrighton il cui destro dal limite è però a lato di un soffio. Nella ripresa succede ben poco, il Leicester controlla la partita con la splendida prova in mediana del cervello Drinkwater e del motorino Kantè, e così il Newcastle ha solo una chance col solito Perez che al 62' conclude sull'esterno della rete. L'ultima occasione da gol è per le Foxes con Mahrez al 92' ma il tiro dal limite dell'algerino è molto largo sul fondo. Con questo successo il Leicester di Ranieri vola a 63 punti ed è a +5 sul Tottenham a 8 giornate dalla fine. Il Newcastle di Benitez resta invece al penultimo posto con 24 punti, a -1 dalla coppia Sunderland e Norwich.