Premier: Mourinho vs Guardiola, è super derby a Manchester

Da una parte Josè Mourinho , dall’altra Pep Guardiola : nemici da sempre. Entrambi dividono la stessa città ma si siedono su panchine diverse: uno su quella dello United, l’altro su quella del City. Non si amano i due, non si amano le due squadre, protagoniste di spese folli durante il mercato estivo. E ora la resa dei conti, capitolo uno: è il derby di Manchester , previsto per oggi alle 13.30, orario in cui si alzerà il sipario all’Old Trafford.

La presenza ingombrante dei due tecnici fa quasi passare in secondo piano gli assi impegnati sul campo: da una parte Ibrahimovic, Rooney e Pogba, dall’altra De Bruyne, Sterling e Stones, solo per citarne alcuni. Riparte dunque la Premier, dopo la sosta per le Nazionali, e lo fa alla grande, con la supersfida tra le prime due della classe: City e United comandano il gruppo con 3 vittorie ciascuna, a 9 punti (a braccetto con il Chelsea di Antonio Conte).



Le formazioni: Ibra è dominante, ok, ma un certo Rashford scalpita per giocargli a fianco (tripletta con l’Under 21). Probabile forfait di Mkhitaryan (problemi alla schiena), mentre Mou non dovrebbe rinunciare a Martial e Mata, schierando di nuovo Pogba in mediana al fianco di Fellaini. Il grande assente sarà Aguero (squalificato per la gomitata a Reid del West Ham), in rampa di lancio c’è Inheanacho: dietro al giovane attaccante agiranno Sterling, Silva, De Bruyne e Nolito, mentre a guidare la difesa sarà Stones.