Premier: Mou non scappa, il City blocca il Chelsea

21:15 - A Stamford Bridge termina 1-1 il big match della 23esima giornata di Premier League tra Chelsea e Manchester City. Al vantaggio iniziale dei Blues firmato da Remy, risponde sullo scadere di primo tempo David Silva. Nulla cambia in classifica con gli uomini di Mourinho che restano saldamente al comando con 53 punti, 5 in più degli stessi Citizens secondi. Nel finale spazio anche al grande ex, Frank Lampard, applaudito da tutto lo stadio.

Mourinho schiera dal primo minuto Hazard, Oscar e Willian alle spalle di Remy mentre Pellegrini risponde con Navas, Silva e Milner dietro ad Aguero. Nel primo tempo il City sfiora due volte il gol con Aguero che nel primo caso si lascia ipnotizzare da Courtois e nel secondo calcia a lato in diagonale. Il Chelsea passa così in vantaggio al 40' con un tap-in vincente di Remy su assist di Hazard. La squadra di Pellegrini pareggia subito i conti con David Silva, bravissimo a metter dentro in spaccata una conclusione di Aguero dopo un errore in uscita di Curtois. Nella ripresa da segnalare solo un tentativo di Fernandinho parato da Courtois. Bellissima standing ovation di tutto Stamford Bridge per Frank Lampard, entrato al posto di Fernando. Nel finale il City tenta il tutto per tutto senza però creare grandi occasioni da gol. Si chiude così sull'1-1 la sfida più attesa della Premier.