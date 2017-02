Premier, Manchester City: frattura al piede per Gabriel Jesus

Brutto ko per Gabriel Jesus. L'attaccante del Manchester City si è infortunato gravemente ieri sera durante l'incontro di Premier contro il Bournemouth subendo la rottura del quinto metatarso del piede destro. Il brasiliano, sul quale Pep Guardiola puntava molto dopo un avvio di anno cont tre gol in cinque partite, dovrà restare fuori tra i due e i tre mesi. Proprio oggi, l'ex presidente dell'Inter Masismo Moratti aveva parlato di lui come possibile prossimo obiettivo di Suning.