Premier: Manchester City corsaro a Bournemouth, è secondo

Terza vittoria in fila del Manchester City che vince 2-0 sul campo del Bournemouth nel monday night della 25esima giornata di Premier League e sale a 52 punti, solitario al secondo posto a -8 dal Chelsea di Conte. La squadra di Guardiola, che al 15' perde per infortunio il baby fenomeno Gabriel Jesus, al 29' passa con Sterling e poi nella ripresa raddoppia al 69' per l'autorete di Mings. Anche due legni colpiti dai Citizens.