Premier: maledizione Swansea, lo United al primo ko

Dopo Chelsea e Liverpool , cade pure lo United nella quarta giornata di Premier League. Gli uomini di Van Gaal incassano la prima sconfitta stagionale - e le prime reti in campionato - sul campo della loro bestia nera, lo Swansea , quattro vittorie negli ultimi cinque scontri diretti . In Galles finisce 2-1, Ayew e Gomis ribaltano il gol di Mata. Esulta pure Pellè : l'azzurro va in rete nel 3-0 del suo Southampton al Norwich .

Dopo un primo tempo senza reti, il Liberty Stadium si ammutolisce di fronte all'acuto di Mata: minuto 48, cross da sinistra di Shaw e colpo dello spagnolo sul secondo palo che manda in delirio il settore ospiti. Allo scoccare dell'ora di gioco, però, si spegne la luce in casa United e in cinque minuti lo Swansea ribalta: prima (61') Ayew di testa insacca il cross di Sigurdsson, poi (66') Gomis si prende la vetta dei cannonieri siglando col piattone davanti a Romero il suo quarto gol stagionale. Finisce 2-1, il punteggio col quale i gallesi si sono imposti in tutti e quattro gli ultimi successi contro lo United.



Nell'altra gara di giornata il Southampton trova la prima vittoria stagionale contro il Norwich: c'è gloria per Pellè che in chiusura di primo tempo sblocca il punteggio con un tocco sottomisura su cross di Mane, poi nella ripresa la doppietta di Tadic arrotonda il risultato.