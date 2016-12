Premier, Mahrez: "Leicester? Pensavo giocasse a rugby..."

Riyad Mahrez, uno degli assoluti protagonisti della straordinaria stagione del Leicester di Ranieri, ha rivelato un retroscena relativo all'interessamento nei suoi confronti dei Foxes. "Pensavo fosse una sqaudra di rugby - ha ammesso il talento algerino a FourFourTwo - perchè in Francia non la conosceva nessuno e fino al 2014 militava in Championship. Tuttavia non mi pento di essere qui, è la migliore società dove sono stato".