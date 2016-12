Premier: lo United vince a Norwich

Il Manchester United è vivo, resta in corsa per il quarto posto che vale la Champions League e col successo 1-0 a Carrow Road contro il Norwich si porta a -1 dal Manchester City a due giornate dalla fine della Premier League. Il tecnico dei Red Devils Van Gaal rinuncia al gioiellino Rashford e poi deve fare i conti con gli infortuni di Martial prima del via e di Darmian che, toccato duro al 16' da Ivo Pinto, esce dal campo in barella. Sembra solo una botta per l'esterno anche in vista degli Europei con la Nazionale.



La partita è bloccata, con lo United che fatica a rendersi pericoloso e i Canaries che, ad un passo dalla retrocessione, non impensieriscono De Gea. La partita si sblocca al 72', ci pensano i due assi del Manchester, Rooney e Mata: lancio lungo per l'inglese che penetra in area, poi viene chiuso al momento di calciare a rete e così, con un numero, si gira e scarica per l'accorrente Mata che di sinistro batte Ruddy. E' il quinto gol in carriera ai Canaries per lo spagnolo mentre per Rooney è il 95esimo assist in carriera in Premier, terzo di sempre al pari di Fabregas.



Il Norwich è colpito e non riesce a reagire mentre i Red Devils sfiorano il raddoppio con Depay su punizione e con Herrera su azione di contropiede. La squadra di Van Gaal sale a 63 punti mentre il Norwich resta penultimo a 31.