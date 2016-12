Premier: lo United soffre ma vince, affonda il Tottenham

Poteva trasformarsi in una trappola il Selhurst Park per il Manchester United, che torna da Londra con l'intero bottino grazie anche alle grandi parate di De Gea e vede ormai dietro l'angolo l'accesso alla prossima Champions: +7 sul Liverpool a cui manca però una partita, domenica in casa del Chelsea già campione. Contro un Crystal Palace senza più nulla da chiedere al suo campionato, i Red Devils vogliono riscattarsi dopo tre ko di fila e comandano subito il gioco: Blind colpisce un palo con un missile da lontano e al 18' Mata non sbaglia il rigore concesso per un dubbio colpo di mano di Dann. Dopo l'intervallo la gara cambia e al 57' Puncheon trova il pari con una punizione deviata dalla barriera. A quel punto i padroni di casa sognano l'impresa e si gettano in avanti, ma De Gea è sensazionale a negare la gioia a Murray. Tutt'altro stile per il suo collega Speroni, che al 77' esce male sul cross di Young e regala a Fellaini la rete che può valere l'accesso in Champions.



Al The Brit lo Stoke impiega 21 minuti per sbloccare il risultato: cross da destra di Diouf, Vertonghen di testa colpisce male e serve sul secondo palo Adam che non può fallire. La reazione del Tottenham è poca cosa così i Potters alla mezz'ora raddoppiano: su un lancio da centrocampo c'è pasticcio di Dier che si scontra con Lloris che non trattiene la sfera, arriva N'zonzi e infila con un destro in diagonale. Nella ripresa un'eventuale rimonta degli Spurs è bloccata sul nascere da un'ingenuità di Chiriches che al 51' si becca il secondo giallo e lascia la squadra in dieci. Al minuto 86 allora Diouf chiude il conto con un tocco sottomisura su un cross basso da sinistra firmato Arnautovic.



Nella prima gara del pomeriggio importante vittoria in chiave salvezza per il Sunderland che si impone 2-0 in casa dell'Everton grazie alle reti di Graham e Defoe. Un punto sopra i Black Cats resta i Leicester, che liquida 2-0 il Southampton con la doppietta di Mahrez. Si mette male invece per l'Hull che perde 1-0 in casa col Burnley, penultima forza del campionato: la rete di Ings condanna le Tigri al terzultimo posto solitario. Piccolo passetto invece del Newcastle che pareggia 1-1 col West Bromwich (ad Anichebe risponde Perez) e sale a +2 sulla zona retrocessione.