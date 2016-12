Premier: lo United si salva, 2-2 col West Brom

23:41 - Ancora un passo falso per il Manchester United. La squadra di Van Gaal non va oltre il pareggio, 2-2, sul campo del West Bromwich nel posticipo dell'ottava giornata della Premier. Padroni di casa due in vantaggio con Sessegnon e Berahino, i Red Devils rispondono con Fellaini e Blind, che evita il ko siglando la rete del definitivo 2-2 all'87'. Lo United resta così a -11 dal Chelsea capolista, atteso domenica prossima all'Old Trafford.

Senza Rooney, squalificato, e con Falcao in panchina, Van Gaal concede una chance dal primo minuto a Januzaj. Più che le assenze in attacco è però la fase difensiva a far tremare i tifosi dello United. La rete di Sessegnon all'8' è una gemma - destro di prima intenzione dal limite che si infila all'incrocio - ma il centrocampista ha tutto il tempo di prendere la mira sul passaggio di Wisdom. Dopo un primo tempo horror, l'ingresso di Fellaini nelle ripresa dà la scossa alla squadra di Van Gaal. E' proprio il belga a trovare il pareggio al 48' con un destro violentissimo che si infila sotto la traversa.



Lo United si prepara all'assalto per il sorpasso, ma la sua retroguardia si conferma ancora una volta del tutto inaffidabile: al 66' Berahino sfrutta un clamoroso buco centrale per involarsi verso la porta e battere De Gea per la seconda volta. Nel finale Van Gaal si gioca anche la carta Falcao ma è Blind, pupillo del tecnico olandese, ad evitargli la terza sconfitta in campionato con un sinistro chirurgico dal limite.